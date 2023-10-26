Жамнов — о поражении от «Сибири»: «Не сказал бы, что это закономерно, что наша серия прервалась»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Не сказал бы, что-то, что наша серия прервалась сегодня, это закономерно. Не реализовали свои моменты. Надо отдать должное «Сибири» и их вратарю. Мы могли сделать задел в первом периоде, когда играли в большинстве. Не было той свежести, что раньше. Было много брака и потерь. При этом по самоотдаче у меня претензий нет, все-таки это был шестой матч на выезде. Видно, что на нас настраиваются иначе, чем в начале сезона», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Спартак» потерпел первое поражение после серии из 9 побед подряд. Москвичи лидируют в таблице Западной конференции с 34 очками в 24 матчах.