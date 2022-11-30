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Сегодня, 18:29

Ларионов: «Не хотим быть теми командами, которые ищут оправдания в календаре»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1).

«Хочу поблагодарить соперника за игру. Рады, что начали дальневосточный вояж с победы. После двух поражений дома ребята сыграли хороший матч. У нас особого времени подготовиться не было к поездке, прилетели только сегодня утром (по местному времени).

«Адмирал» — команда, которая мало пропускает и мало забивает. Команда играет в строгий хоккей оборонительного плана, важно быть свежими и играть короткими отрезками. Мы не хотим быть теми командами, которые ищут оправдания в календаре», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/30/506291.html
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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