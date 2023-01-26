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26 января, 23:31

Главный тренер «Торпедо» Ларионов: «Стараемся побеждать, чтобы не терять уверенность, которую набрали»

Мария Гусева
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Кое-какие вещи мы подтянем, чтобы быть лучше. Пожелаю «Спартаку», чтобы он боролся за плей-офф, сейчас три команды борются за попадание туда. И я надеюсь, что мы со спартаковцами увидимся в плей-офф. Это самый плохой опыт команд, которые выбирают себе соперника. Думаю, то, что нас выбирают — это хорошо, и нам начинать дома или на выезде — это непринципиально. Для нашей команды важно не потерять людей, поскольку у нас не такая длинная скамейка, и для нас важно пройти эту часть спокойно, без потерь. Мы не контролируем, на кого мы попадем, и стараемся пройти от матча к матчу, побеждать, чтобы не терять ту уверенность, которую ребята набрали по ходу сезона», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Ларионова.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков. «Торпедо» располагается на 4-й строчке с 74 баллами.

Источник: https://spartak.ru/news/matches/torpedovtsy-nakazali-za-oshibki/
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ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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