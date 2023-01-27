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Сегодня, 00:20

Вратарь «Салавата» Ежов: «Скамейке «Ак Барса» ничего не говорил»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал «СЭ» скандал после «Зеленого дерби», в котором его команда победила «Ак Барс» (3:1).

— Что вы сказали игрокам на скамейке «Ак Барса»?

— Вы уже второй человек, кто задает мне этот вопрос. Я ничего им не говорил.

— Почему они тогда начали возмущаться?

— Может быть, посчитали, что я как-то воткнулся в Радулова, когда тот проезжал мимо.

— Игроки «Ак Барса» пытались вас ткнуть по ходу матча.

— Да, но это часть хоккея. Надо быть готовым к этому.

— Вы можете ответить. Почему сдерживались?

— Задача была быть спокойным, сдержанным. Концентрироваться на работе. А моя работа — ловить шайбы. Это непросто: ловить шайбы и быть при этом спокойным.

— Ваша сдержанность — это разовая акция?

— Конечно.

Илья Ежов
ХК Салават Юлаев
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