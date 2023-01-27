Вратарь «Салавата» Ежов: «Скамейке «Ак Барса» ничего не говорил»

Сегодня, 00:20
Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал «СЭ» скандал после «Зеленого дерби», в котором его команда победила «Ак Барс» (3:1).
— Что вы сказали игрокам на скамейке «Ак Барса»?
— Вы уже второй человек, кто задает мне этот вопрос. Я ничего им не говорил.
— Почему они тогда начали возмущаться?
— Может быть, посчитали, что я как-то воткнулся в Радулова, когда тот проезжал мимо.
— Игроки «Ак Барса» пытались вас ткнуть по ходу матча.
— Да, но это часть хоккея. Надо быть готовым к этому.
— Вы можете ответить. Почему сдерживались?
— Задача была быть спокойным, сдержанным. Концентрироваться на работе. А моя работа — ловить шайбы. Это непросто: ловить шайбы и быть при этом спокойным.
— Ваша сдержанность — это разовая акция?
— Конечно.