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КХЛ

Сегодня, 20:24

Гатиятулин — о победе над «Адмиралом»: «Неплохой бросок у Шабанова. Молодец»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).

— Пятый матч через день — было видно, что не хватало свежести. В завершении и в большинстве не хватало концентрации. Технические моменты страдали, не могли в зоне закрепиться и создать. В каждой игре важен результат. Важные два очка. Ребята молодцы — на характере выполняли задание, в обороне неплохо сыграли. Ошибки, которые были, подчистил Проскуряков. Молодцы, что победили.

— Дубль у Максима Шабанова. Чем объясните его прорыв в последних матчах?

— Поздравили его с первым дублем в КХЛ. Видно, что Максим приобретает уверенность, не боится обострять. Неплохой бросок у него. Молодец.

— Как оцените игру Никиты Тертышного?

— Отсутствие шайб давит на него. Разговариваем, объясняем, что нужно сконцентрироваться на игровом процессе. Важны очки каждого хоккеиста, но важнее, когда команда набирает очки. Через работу все придет. Моменты есть — это самое главное.

— Вы часто говорили, что не хватает свежести. Сейчас с этим проблем нет?

— У всех календарь одинаковый. После выходного больше движения, когда игры через день, то усталость накапливается. Появляется технический брак, медленнее двигаемся. На первое место выходит восстановление, чем мы завтра и займемся.

— Илья Карпухин и Игорь Исаев выбыли на долгий срок?

— Игорь начал тренироваться с основной группой. К следующему матчу, возможно, будет готов. Илья — еще около двух недель.

— Алексей Потапов уже давно не появляется в составе.

— На сегодняшний день те, кто в оптимальной форме, они играют. Дальше будем смотреть и думать.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/45593-22-23-traktor-vs-admiral-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Адмирал
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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