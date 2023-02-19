Гатиятулин: «Давление будет присутствовать всегда, но оно не должно перехлестывать»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

— Первый период начали робко. Дали много пространства сопернику. Не хватало уверенности и спортивной наглости. Добавили в движении и начали находить пути к воротам соперника, создавали моменты, но подвела реализация. По самоотдаче вопросов нет, по содержанию игры — есть вопросы. Будем разбираться.

— В каких компонентах «Трактору» надо добавить, чтобы попасть в плей-офф?

— В реализации. Моменты создаем, но не хватает точности в последнем пасе или в завершающем броске. Нужно верить в себя и в партнера, навязывать сопернику свой хоккей.

— Какое психологическое состояние у команды?

— Цена ошибки возрастает. Есть давление. Разговариваем с ребятами. Давление будет присутствовать всегда, но оно не должно перехлестывать. Надо проявлять волю и характер, тогда будем выглядеть более уверенно.

— Удалось установить причину неудачной игры «Трактора» в регулярном чемпионате?

— В прессе писали многое, мы на это не обращали внимание. Были свои сложности, у нас ушли практически все лидеры команды. У нас молодые вратари. Мы потеряли свои очки, которые должны были брать. Это наложило отпечаток.