Гатиятулин: «Стартовали неплохо, но потом сами допустили ошибки, за что соперник нас наказал»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:4 ОТ).

— Знали, что соперник идет в лидерах по игре в первых периодах. Важным было начало. Стартовали неплохо, но потом сами допустили ошибки, за что соперник нас наказал. Удалось выровнять игру, создавали моменты. Третий матч через день, возможно, накопилась усталость. Все игры тяжелые. Сегодня немного не хватило в завершении. То же самое касается игры в большинстве. Были моменты, но не хватало точных передач и точных бросков. Ребята молодцы, проявили характер, забили в концовке. Буллиты — это лотерея, которая сегодня была не в нашу пользу.

— По каким причинам сегодня отсутствовали Сергей Мыльников, Артем Блажиевский, Владимир Ткачев и Тему Пулккинен?

— Вова заболел. У него температура. Надеялись, что восстановится к сегодняшнему матчу. У Сергея Мыльникова тоже высокая температура. Тему дали отдохнуть. По прошлой игре приняли решение, что сочетание защитников будет сегодня таким.

— Как состояние Романа Манухова?

— Не знаю, сейчас посмотрим. Серьезное столкновение — пока не могу ответить. Результаты будут после обследования.

— Как оцените поступок Ильи Карпухина?

— Все правильно сделал. Судить не могу и не буду о правильности силового приема. Команда должна друг друга поддерживать. Илья молодец.

— Пять очков из шести возможных по итогам выезда.

— Выезд оценю положительно. Каждый матч играем на результат. Сегодня хотели два балла получить. Сейчас есть день на восстановление, дальше будем готовиться к домашней серии.