Глотов считает, что переход Гальченюка поможет СКА выиграть Кубок Гагарина

Сегодня, 09:36
Нападающий СКА Василий Глотов поделился мнением о переходе в клуб американца Алекса Гальченюка.
«У нас одна цель — Кубок Гагарина, руководство делает все, чтобы мы ее достигли. И его приход — это одна из составляющих того, чтобы победить. У него большой опыт игры за океаном и на международной арене», — цитирует игрока ТАСС.
Как сообщал «СЭ», Гальченюк заработает 150 миллионов рублей по двухлетнему контракту с питерским клубом.
Гальченюк выступал в НХЛ с 2013 года, он играл за «Монреаль», «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо».
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