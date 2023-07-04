Вратарь Федотов: «Спасибо за поддержку! Было непросто, но трудности еще не закончились»

Голкипер Иван Федотов сделал первое публичное заявление после армии.

«Всем огромное спасибо за добрые пожелания и поддержку! Было непросто... Но трудности еще не закончились, так что терпение и труд, все перетрут, — написал 26-летний хоккеист в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА. КХЛ запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе вратаря, в североамериканской лиге подтвердили, что у вратаря есть действующее соглашение с «Филадельфией».

1 июля 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Российского хоккеиста отправили в Северодвинск. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА Федотов завоевал Кубок Гагарина-2022.