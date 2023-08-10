Голкипер Серебряков рассказал, как сделать вратарю больно и о чем он говорит с хоккеистами соперника во время матча

Сегодня, 18:30
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился секретами, о чем он говорит с игроками другой команды и как относится к голам в стиле лакросс.
— Посоветуйте, как хоккеист может сделать вратарю больно?
— Шайбу забросить — это самое больное.
— А различные тычки клюшкой?
— Это все зависит от вратаря. Я отношусь к этому спокойно, а некоторые сильно бесятся.
— Уже достаточно давно судьи удаляют игроков за ледяную крошку. Расскажите, чем это неприятно вратарю?
— Если она попадет тебе в глаза, то будет достаточно холодно и больно. Я считаю это неуважением к вратарям, ведь можно остановиться раньше или аккуратнее.
— Вам никогда не хотелось ударить кого-нибудь за это со всего размаху?
— Да нет, такого не было. Зачем мне нужны эти конфликты?
— Как относитесь к лакроссам?
— Конечно, вратарям очень тяжело справляться с лакроссами, но я не считаю это неуважением, потому что задача нападающего — забросить шайбу любым способом. Некоторые идут на хитрости, но такие голы показывают высокое мастерство игрока.
— Многие говорят, что сейчас очень важна коммуникация между вратарем и защитниками. Вы часто друг другу подсказываете?
— Конечно, всегда подсказываю полевым игрокам. Я вообще довольно много разговариваю на льду, причем не только со своими, но и с чужими.
— Что говорите соперникам?
— Да всякое-разное говорю. Один раз меня игрок спросил: «Серебро, ты пропустишь когда-нибудь?», а я ему ответил: «Ты сначала до ворот хоть доехай». Я всегда нахожусь в игре и кайфую от этого, — сказал Серебряков «СЭ».
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