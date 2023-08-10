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Сегодня, 16:30

Гребенкин, Мичков и Полтапов — номинанты на звание лучшего юниора сезона

Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Никита Гребенкин («Амур»/«Металлург»*), Матвей Мичков («Сочи»/СКА*) и Прохор Полтапов (ЦСКА) вошли в число номинантов на звание лучшего юниора (игроки до 20 лет) сезона-2022/23 в рамках премии «Лучший хоккеист России».

В выборе лауреатов приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Победители в каждой из восьми номинаций будут объявлены 23 августа.

Полная информация о проекте на странице «Лучший хоккеист России».

* Отмечены хоккеисты, которые перешли в новые клубы в межсезонье.

Прохор Полтапов
КХЛ
Матвей Мичков
0
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