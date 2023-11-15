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Сегодня, 01:07

Григоренко: «Проходных матчей в КХЛ больше нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко объяснил, почему в прошлые два сезона к середине ноября команда находилась в таблице Западной конференции выше 6-го места.

«Команды подравнялись в лиге. Все хорошо играют, настраиваются. Проходных матчей в КХЛ больше нет. Поэтому где-то очень много мелочей сказывается на игре и результатах. Где-то в обороне плохо сыграли, где-то не забили, где-то в меньшинстве плохо сыграли, где-то в большинстве. Очень мало в сезоне провели игр, где получилось полностью отыграть 60 минут. И отыграть их хорошо во всех аспектах. Постоянно что-то где-то выпадает. Я думаю, из-за этого проблемы. Нужно все подтянуть, в кучу собрать. И тогда все нормально будет», — цитируют «Известия» Григоренко.

ЦСКА в этом сезоне набрал 32 очка в 29 матчах и идет на 6-м месте в Западной конференции.

Источник: https://iz.ru/1605022/aleksei-fomin/prokhodnykh-matchei-v-kkhl-bolshe-net
Михаил Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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