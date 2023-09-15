Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора матча «Торпедо»

Сегодня, 08:13
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин остался недоволен работой комментатора в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Куньлунем» (5:2). Матч комментировал Артем Божко.
«Дорогие болельщики «Торпедо», друзья! 5:2. Кто смотрел матч? Ну, это прямо лучшая победа... 50/17 по броскам, 21/10 — время в атаке. В нашу пользу. 0:2 проигрываем после двух периодов, но кто-то сомневался? Ребята просто молодцы!
Но! Кто смотрел по КХЛ ТВ? Я смотрел. Я сегодня в Москве. Комментатор через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что «Куньлунь» опять проиграет...» Ну это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы — нижегородцы, торпедовцы... Просьба: на наши матчи ставить подготовленных и профессиональных комментаторов», — написал Никитин в своем Telegram-канале.
«Торпедо» с 10 очками занимает первое место в Западной конференции. «Куньлунь» с 8 баллами идет четвертым на «Западе».
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|3
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|2
|2
|5
|8
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|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
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|6
|1
|5
|2
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|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
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|4
|2
|9
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|2
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|1
|8
|5
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|3
|3
|7
|6
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|5
|3
|2
|6
|7
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|6
|3
|3
|6
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|6
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|4
|5
|9
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|5
|2
|3
|5
|10
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|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
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|0
|5
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|15.09
|19:00
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СКА – Динамо М
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|15.09
|19:30
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Сочи – Сибирь
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