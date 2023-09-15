Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора матча «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин остался недоволен работой комментатора в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Куньлунем» (5:2). Матч комментировал Артем Божко.

«Дорогие болельщики «Торпедо», друзья! 5:2. Кто смотрел матч? Ну, это прямо лучшая победа... 50/17 по броскам, 21/10 — время в атаке. В нашу пользу. 0:2 проигрываем после двух периодов, но кто-то сомневался? Ребята просто молодцы!

Но! Кто смотрел по КХЛ ТВ? Я смотрел. Я сегодня в Москве. Комментатор через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что «Куньлунь» опять проиграет...» Ну это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы — нижегородцы, торпедовцы... Просьба: на наши матчи ставить подготовленных и профессиональных комментаторов», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

«Торпедо» с 10 очками занимает первое место в Западной конференции. «Куньлунь» с 8 баллами идет четвертым на «Западе».