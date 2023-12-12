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Сегодня, 06:20

Губернатор Пермского края оценил шансы «Молота» на вступление в КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью «СЭ» оценил перспективы вступления «Молота» в КХЛ.

«Не хочется давать болельщикам ложных обещаний. Мы должны сосредоточиться на создании инфраструктуры. В этом году мы начали строительство восьми крытых катков. Наша мечта — построить в Перми новый хоккейный дворец. Хочется, чтобы в ближайшее время мы приступили к строительству.
Появится инфраструктура, четкая работа с молодыми игроками — можно будет думать о спонсорах. Если мы задумаемся о КХЛ, нужно будет серьезно все просчитать. Пока я не готов объявить, что у нас есть планы на вступление в КХЛ», — сказал Махонин.

«Молот» занимает второе место в таблице ВХЛ-2023/24 с 54 очками в 34 матчах регулярного чемпионата.

КХЛ
ХК Молот
ВХЛ
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