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Сегодня, 02:29

Шарипзянов: «Кравец — очень эмоциональный, близкий к нам. Думаю, это и помогает «Авангарду» идти вперед»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мнением о работе с главным тренером Михаилом Кравцом.

— В начале, может быть, не все работало, мы что-то не понимали, — приводит слова Шарипзянова Metaratings.ru. — Хорошо, что сейчас нашли ключи к друг другу, а Михаил Григорьевич — к нам. Хоккеисты привыкают к его системе, и все начинает работать. Нет предела совершенству. Надеюсь, будем дальше прогрессировать.

— Судя по раздевалке, видно, насколько тренер и хоккеисты близки. Это действительно так?

— Да-да. Михаил Григорьевич очень эмоциональный, близкий к нам. Думаю, это нам и помогает идти вперед вместе.

— Меняется ли он вне камер?

— Нет, он такой же примерно. Какой был, такой и есть. Так мы и работаем, — сказал Шарипзянов.

60-летний Кравец возглавляет команду с октября 2022 года. На данный момент «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 55 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/sharipzyanov-o-nastavnike-avangarda-kravec-ochen-emocionalnyi-blizkii-k-nam-314291/
Дамир Шарипзянов
КХЛ
ХК Авангард
Михаил Кравец
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