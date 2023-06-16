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КХЛ

Сегодня, 06:58

Губерниев: «На мой взгляд, главная звезда КХЛ — это Никишин»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает главной звездой КХЛ.

«Безусловно, уровень КХЛ упал. Мы отстранены, к нам не едут сильные иностранцы. Как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе? Поэтому надо упираться и делать все возможное, чтобы минимизировать риски.

На мой взгляд, главная звезда КХЛ — это защитник СКА Александр Никишин, жених Вари Субботиной (прим. четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию). Потому что он не только хороший хоккеист, но у него еще девушка красивая, к которой я отношусь с большой нежностью. Я очень рад за ребят, потому что у них любовь всепобеждающая и желаю им многая лета вместе», — цитирует «РБ Спорт» Губерниева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-glavnaya-zvezda-khl-e-to-nikishin-u-nego-eshhe-devushka-krasivaya/
Хоккей
КХЛ
Дмитрий Губерниев
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