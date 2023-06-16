Губерниев: «На мой взгляд, главная звезда КХЛ — это Никишин»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает главной звездой КХЛ.

«Безусловно, уровень КХЛ упал. Мы отстранены, к нам не едут сильные иностранцы. Как уровень может вырасти, если мы предоставлены сами себе? Поэтому надо упираться и делать все возможное, чтобы минимизировать риски.

На мой взгляд, главная звезда КХЛ — это защитник СКА Александр Никишин, жених Вари Субботиной (прим. четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию). Потому что он не только хороший хоккеист, но у него еще девушка красивая, к которой я отношусь с большой нежностью. Я очень рад за ребят, потому что у них любовь всепобеждающая и желаю им многая лета вместе», — цитирует «РБ Спорт» Губерниева.