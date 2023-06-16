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Сегодня, 06:15

Губерниев сравнил популярность хоккея с другими видами спорта в России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил популярность хоккея с другими видами спорта в России.

— Не так давно вы говорили, что хоккей, в отличие от биатлона, страну не объединяет. Это проблема?

— Если брать время до отстранения нашего спорта, то биатлон был в разы популярнее. Сейчас, когда мы варимся в собственном соку, хоккей не просто начал выигрывать, а даже больше биатлона объединять людей. Прошедший Кубок Гагарина тому свидетельство. Телевизионные рейтинги финала были прекрасными, хоккей хороший. А то, что сборная России не играла уже на двух чемпионатах мира, это наша печаль и боль.

— Во время плей-офф тогда еще главный тренер «Северстали» Андрей Разин пожаловался: «Такой классный плей-офф идет, у нас везде показывают только футбол, даже третьи лиги обсасывают».

— Не надо сравнивать с футболом, он стоит особняком. Андрей Разин, наверное, зарабатывает какие-то деньги, поэтому я бы посоветовал ему купить спутниковую тарелку или пошуровать в интернете и найти каналы. Я считаю такие заявления очень странными. Мне не нравятся разговоры других спортсменов, от лыжников до хоккеистов, про футболистов. Не нужно завидовать.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-mne-ne-nravyatsya-razgovory-drugih-sportsmenov-pro-futbolistov-ne-nuzhno-zavidovat/
Хоккей
Дмитрий Губерниев
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