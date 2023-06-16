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Сегодня, 07:05

Губерниев: «С уважением к Ротенбергу отношусь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «РБ Спорт» рассказал о своем отношении к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу.

— Интересно ваше мнение о Романе Ротенберге. Как вы к нему относитесь?

— С уважением к нему отношусь. Человек с такой фамилией мог бы заниматься чем угодно, кроме хоккея. Я бы не удивился, если бы он строил «Силу Сибири», был одним из подрядчиков, а он тренер команды СКА. Очень трудолюбивый парень, который пытается учиться, любит хоккей и свою работу. Я желаю ему успеха. Видно, что он живет этим делом.

— Вы с ним лично общались?

— Да, он у меня два раза был на прямом эфире. И это единственный такой прецедент, когда Роман Борисович приходил в прямой эфир. Потому что ему интересно со мной общаться, как и другим людям спорта. Я с ним с огромным удовольствием поговорил и поговорю еще. Как человек, влюбленный в хоккей, он оставил благоприятное впечатление. Вот, например, Алексей Жамнов, с которым я хорошо знаком, больше года обещает прийти на эфир, но не приходит. Видимо, ему сказать нечего. А Роману Ротенбергу есть что сказать. Одно дело разговаривать тет-а-тет, а другое — в присутствии целой страны. Когда тренеру сборной, пусть даже не играющей, нечего сказать — это странно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-s-uvazheniem-otnoshus-k-rotenbergu-on-lyubit-hokkej-i-svoyu-rabotu/
Хоккей
ХК СКА
Дмитрий Губерниев
Роман Ротенберг
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