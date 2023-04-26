Гусманов рассказал, как на молодых хоккеистов влияет отстранение от международных турниров

Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Равиль Гусманов рассказал о центре «Сириус» в Сочи.

«Сириус» — очень интересный проект. Приезжают ребята из разных регионов, в том числе удаленных. Есть возможность увидеть их на льду, что-то рассказать и показать. Это и общение с другими детскими тренерами, есть возможность что-то почерпнуть у них. Можно сравнить игру различных школ и регионов", — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.

Также он ответил на вопрос, как отстранение от международных турниров влияет на юниорскую и молодежную сборные России.

«В плане хоккейного роста молодежь потеряет, но не только мы, но и наши соперники по международным турнирам. Российская школа — очень сильная и конкурировать с ней всем интересно. Хорошо, что сейчас организуются разные турниры. Турне сборной «России 25» — это популяризация хоккея в стране и помощь хоккеистам в спортивном росте», — добавил тренер.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.