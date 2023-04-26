Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:49

Гусманов рассказал, как на молодых хоккеистов влияет отстранение от международных турниров

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Равиль Гусманов рассказал о центре «Сириус» в Сочи.

«Сириус» — очень интересный проект. Приезжают ребята из разных регионов, в том числе удаленных. Есть возможность увидеть их на льду, что-то рассказать и показать. Это и общение с другими детскими тренерами, есть возможность что-то почерпнуть у них. Можно сравнить игру различных школ и регионов", — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.

Также он ответил на вопрос, как отстранение от международных турниров влияет на юниорскую и молодежную сборные России.

«В плане хоккейного роста молодежь потеряет, но не только мы, но и наши соперники по международным турнирам. Российская школа — очень сильная и конкурировать с ней всем интересно. Хорошо, что сейчас организуются разные турниры. Турне сборной «России 25» — это популяризация хоккея в стране и помощь хоккеистам в спортивном росте», — добавил тренер.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ravil-gusmanov-ot-otstraneniya-sbornoj-rossii-poteryayut-i-soperniki-po-mezhdunarodny-m-turniram/
Хоккей
Равиль Гусманов
0
Читайте также
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Ребенок в Подмосковье случайно выстрелил себе в лоб из пистолета
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Назаров считает, что КХЛ становится популярнее НХЛ среди массового болельщика