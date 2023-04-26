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Сегодня, 16:32

Назаров считает, что КХЛ становится популярнее НХЛ среди массового болельщика

Алина Савинова
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Российский тренер Андрей Назаров высоко оценил уровень хоккея в финале плей-офф КХЛ.

«Аншлаги в Москве, аншлаги в Казани. Великолепный хоккей со стороны обеих команд. И ЦСКА, и «Ак Барс» достойны победы, пускай победит сильнейший. Приятно смотреть на такой высокий уровень хоккея в исполнении наших звездных хоккеистов, которые зачастую дают результат. Все ждут не дождутся, где пройдет чемпионский парад Кубка Гагарина. На фоне финала плей-офф КХЛ даже ночные матчи НХЛ стали смотреть гораздо реже. Это показывает, что в режиме наложенных на нашу страну санкций Континентальная лига развивается семимильными шагами и вызывает зрительский интерес не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. КХЛ постепенно становится популярнее НХЛ не только среди российского зрителя, но среди массового болельщика», — приводит «Чемпионат» слова Назарова.

На данный момент счет в финальной серии плей-офф КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 3-2 в пользу московской команды. Шестой матч между клубами пройдет 27 апреля в Москве.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5081949-andrej-nazarov-schitaet-chto-v-rezhime-sankcij-khl-razvivaetsya-i-stanovitsya-populyarnee-nhl.html
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Назаров
Кубок Гагарина
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