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Сегодня, 11:44

Хмелевский: «Для меня Уфа — это не просто город. Это мой второй дом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский прокомментировал продление своего контракта с уфимской командой.

Сегодня, 13 марта, стало известно, что 23-летний хоккеист продлил свое соглашение с уфимцами.

«Для меня Уфа — это не просто город. Это мой второй дом, я чувствую себя здесь максимально комфортно. Сначала никого не знал, не знал команду, а сейчас я прожил 7-8 месяцев, болельщики полюбили меня. Мне от этого тепло на душе, меня узнают. Я с уважением отношусь к нашим фанатам, они создают отличную атмосферу на трибунах», — приводит слова Хмелевского пресс-служба «Салавата Юлаева».

Также хоккеист заявил, что хотел бы взять с командой Кубок Гагарина.

«Я верю в команду. Это мотивирует меня. Хочу вернуться обратно в Уфу, пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина. Поверьте, у нас все для этого есть. Я сейчас понимаю, как тяжело дойти до вершины, получил очень хороший опыт в плей-офф. Но я хочу вернуться в «Салават Юлаев», мне нравится этот клуб. Я хочу играть за Виктора Николаевича Козлова», — добавил Хмелевский.

Хмелевский стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Он забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/khmelevskiy-prodlil-kontrakt-s-salavatom-yulaevym-/
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Хмелевский продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»