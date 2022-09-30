Хоккейный агент Матвеев: «Наши канадские клиенты не получали писем с рекомендациями покинуть Россию»

Агент Матвеев заявил, что его канадские клиенты не получали писем с рекомендациями покинуть Россию

Аккредитованный хоккейный агент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Матвеев рассказал о возможном отъезде своих североамериканских клиентов из России после соответствующих рекомендаций со стороны США и Канады.

«Наши канадские клиенты не получали писем с рекомендациями покинуть Россию, — приводит слова агента Metaratings.ru. — Кэмерон Ли, Колби Уильямс и Маттео Дженнаро ответственно готовятся к предстоящим матчам и думают об этом. Они соблюдают спокойствие и стараются не погружаться в обилие различных новостей. За новостями слежу я, чтобы они не отвлекались от рабочего процесса. Я с ними всегда в контакте».

На данный момент в КХЛ выступают 13 американских и 48 канадских игроков. Интересы трех хоккеистов из Канады представляет Матвеев. Это защитник «Амура», защитник «Адмирала» Колби Уильямс и нападающий «Куньлуня» Маттео Дженнаро.