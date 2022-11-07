Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:36

Гимаев-младший: «Сложно представить, чтобы ЦСКА сыграл в открытый и атакующий хоккей с «Локомотивом»

Мария Гусева
Telegram Новости

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».

«Наверное, это сложная игра для любого человека. Делать прогнозы на матчи между «Локомотивом» и ЦСКА очень сложно. Ярославцы сейчас на ходу. За четыре последних матча они пропустили только одну шайбу. Что касается ЦСКА, то армейцы тоже сейчас в хорошей форме, несмотря на поражение от «Нефтехимика, — цитирует «РБ Спорт» Гимаева. — Между этими соперниками будет тактическая игра. Ключевые моменты останутся за той командой, которая будет выигрывать в единоборствах. Главными ее компонентами будут завершение и игра в неравных составах. Сложно представить, чтобы ЦСКА сыграл в открытый и атакующий хоккей с «Локомотивом». Мне кажется, здесь будет тяжелая и вязкая игра. Много шайб мы не увидим».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Запада с 38 очками в 25 играх. «Локомотив» идет третьим с 37 баллами в 26 встречах.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет сегодня, 7 ноября. Начало — 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-mnogo-shajb-v-matche-tsska-lokomotiv-my-ne-uvidim/
Сергей Гимаев-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Сотникова спрятала бойфренда, но показала ребенка. Олимпийская чемпионка впервые стала мамой
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Салават Юлаев» поместил защитника Мерфи в список травмированных