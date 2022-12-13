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13 декабря, 20:54

Гимаев высказался об уходе Знарка с поста главного тренера «Ак Барса»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Сергей Гимаев высказался об уходе Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

2 декабря казанский клуб объявил, что Знарок покинул свой пост по собственному желанию. 59-летний специалист возглавил команду летом 2022 года, заключив контракт на один сезон.

«Не донца уверен, но мне кажется, что Знарок сам ушел. Он покинул клуб после победного матча. А это намного легче и приятнее, чем после поражения уходить», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 матчах. Ближайшую игру команда проведет 19 декабря на своем льду с «Куньлунем».

Источник: РБ Спорт
Сергей Гимаев-младший
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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