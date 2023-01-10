Гришин: «Не все ребята верили, что против СКА можно сыграть на равных»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Из-за того, что у нас молодая команда, думаю, не все ребята верили, выходя на матч, что против СКА можно играть на равных. Поэтому первый период такой неудачный. Отрадно, что дальше не опустили руки и попытались переломить ход игры — дальше играли обоюдоостро, интересно. Но, забивая два гола, невозможно победить СКА. Почему не забили в формате «5 на 3»? В хоккее много причин. Во-первых, мастерство, никуда от этого не денешься. Во-вторых, удача. Этот элемент тоже нужен», — приводит слова Гришина официальный сайт КХЛ.

СКА лидирует в Западной конференции, набрав 80 очков в 50 играх. «Спартак» — на седьмой строчке (51 очко в 50 играх).