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КХЛ

Сегодня, 20:02

Бабенко: «Начали игру не совсем так, как хотелось бы — дали сопернику преимущество»

Алина Савинова
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал поражение команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 Б).

«Начали игру не совсем так, как хотелось бы — дали сопернику преимущество. В принципе, второй и третий период можно занести в актив, но первый период повлиял на ход игры и на результат.

Чемпионат достаточно напряженный, каждая команда ждет перерыва, чтобы немножко вздохнуть. У кого-то микротравмы, нужно восстановиться, что-то подтянуть. Большая часть чемпионата позади, мы видим, что можно улучшить. Из-за плотности графика очень сложно что-то поменять сходу, полноценных тренировок нет", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Бабенко.

После этой встречи «Ак Барс» идет на 7-й позиции в таблице Востока, имея в активе 41 очко в 38 встречах. 8 декабря казанский клуб сыграет с «Авангардом». Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22903
Юрий Бабенко
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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