Источник: Сергею Гимаеву-младшему угрожали по телефону

Хоккейному эксперту Сергею Гимаеву-младшему угрожают по телефону, сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, неизвестный позвонил матери экс-хоккеиста и потребовал, чтобы Гимаев ему перезвонил. В обратном случае он пообещал применить к обоим физическое насилие.

Гимаев-младший завершил карьеру в 2020 году. Он выступал за ЦСКА, «Северсталь», московское «Динамо», «Сибирь», «Барыс», «Салават Юлаев», рижское «Динамо» и «Куньлунь».

После завершения карьеры Гимаев стал хоккейным экспертом на ТВ.