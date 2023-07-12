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Сегодня, 17:22

Источник: Сергею Гимаеву-младшему угрожали по телефону

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Гимаев-младший.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Хоккейному эксперту Сергею Гимаеву-младшему угрожают по телефону, сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, неизвестный позвонил матери экс-хоккеиста и потребовал, чтобы Гимаев ему перезвонил. В обратном случае он пообещал применить к обоим физическое насилие.

Гимаев-младший завершил карьеру в 2020 году. Он выступал за ЦСКА, «Северсталь», московское «Динамо», «Сибирь», «Барыс», «Салават Юлаев», рижское «Динамо» и «Куньлунь».

После завершения карьеры Гимаев стал хоккейным экспертом на ТВ.

Источник: https://t.me/ENews112/14529
Сергей Гимаев-младший
Хоккей
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