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Сегодня, 13:13

Судья Иванюк: «В овертайме у «Ак Барса» была подножка, и этот эпизод привел к краху для «Авангарда»

Алина Савинова
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Судья международной категории Александр Иванюк поделился мнением о судействе в пятом матче финала Восточной конференции «Ак Барс» — «Авангард» (3:2 ОТ).

«Мне непонятно, почему после отмененного гола «Ак Барса» не удалили хоккеиста казанской команды. Раньше в правилах было четко записано так: когда отменяется гол по причине того, что игрок атаковал вратаря, то ему дается за это две минуты. Хотя каждый год правила пересматривают и, возможно, сейчас такие моменты судят по-другому», — приводит «РБ Спорт» слова Иванюка.

Также он прокомментировал эпизод в овертайме, где могло быть удаление игрока «Ак Барса» Никиты Дыняка.

«Мое мнение: была подножка. Дыняк аж сам руки поднял, мол, что я натворил. А так как удаления не было, он пошел подбирать свою клюшку. Я считаю, что была подножка, однако ее почему-то не дали. Но это сложный момент за воротами и непонятно, видел его судья или нет. Хотя в итоге этот эпизод привел к краху для «Авангарда»: «Ак Барс» забил гол и омская команда вылетела из плей-офф», — добавил специалист.

«Ак Барс» одержал победу в серии с «Авангардом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Соперником казанского клуба в решающей стадии плей-офф КХЛ будет победитель пары СКА — ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sud-ya-ivanyuk-v-overtajme-u-ak-barsa-by-la-podnozhka-v-itoge-e-tot-e-pizod-privel-k-krahu-dlya-avangarda/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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