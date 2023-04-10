Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:18

Журавлев о серии с «Авангардом»: «Только положительные эмоции. Самое вкусное впереди»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев в комментарии для «СЭ» подвел итоги финала Восточной конференции против «Авангарда» (4-1).

— Только положительные эмоции. Очень тяжелый последний матч, много сил отдали. Самое вкусное впереди.

— «Ак Барс» забил много голов в той серии после набросов защитников. Почему у вас это получалось, а у соперника — нет?

— Мы много работали над этим компонентом на тренировках.

— Кто лучший игрок этой серии?

— У «Авангарда» Найт очень понравился, а у нас — вся команда!

— Получалось смотреть СКА — ЦСКА?

— Да, конечно. Смотрю каждый матч. У них идет мощная борьба.

— Честно говоря, казалось, что четвертый матч ЦСКА не отдаст.

— Почему? У СКА очень хорошо подключаются защитники, уверенно играют. Ничего не ясно, думаю, там будет семь матчей в серии.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Бах уничтожил столетние традиции в легкой атлетике. Все ради гендерного равенства
Будет ли пасхальное перемирие с Украиной
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
Песков оценил предложение КНР к Франции предоставить свой план урегулирования на Украине
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
Судья Иванюк: «В овертайме у «Ак Барса» была подножка, и этот эпизод привел к краху для «Авангарда»
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
Дыняк — о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Охренительные эмоции»
Игроки основного состава «Ак Барса» получат по 9 миллионов рублей за выход в финал Кубка Гагарина
СКА, «Авангард», «Спартак» и «Автомобилист» претендуют на Порядина
Дементьев: «Недостаточно одного Буше. Необходимо, чтобы и другие лидеры «Авангарда» подключались»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судья Иванюк: «В овертайме у «Ак Барса» была подножка, и этот эпизод привел к краху для «Авангарда»

Разин: «Уже 30 лет прошло, и я очень рад вернуться в «Металлург»