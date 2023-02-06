Калниньш, Дронов и Хуснутдинов стали лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов лиги определила лауреатов 22-й игровой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан голкипер «Амура» Янис Калниньш, одержавший две победы в четырех матчах недели, а еще в одной игре команда добилась успеха в серии бросков. По воротам Калниньша было нанесено 134 броска (33,5 в среднем за игру), из которых он отразил 95,52 процента. Коэффициент надежности составил 1,46.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Григорий Дронов из «Металлурга», набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели. Дронов отличался в каждом матче недели, а в игре с «Трактором» (3:2 ОТ) Дронов стал автором победной шайбы в овертайме. Также на его счету пять заблокированных бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан форвард СКА Марат Хуснутдинов, набравший 6 (2+4) очков в трех матчах недели. Нападающий набирал очки в каждом матче недели, а в игре с «Ак Барсом» (7:4) записал в свой актив 4 (1+3) очка. Также на его счету два силовых приема и семь заблокированных бросков.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Куньлуня» Герман Точилкин, набравший 2 (2+0) очка в трех матчах недели. Также на его счету два силовых приема и два заблокированных броска.