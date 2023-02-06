Гендиректор «Торпедо» Харламов заявил, что сложностей с переподписанием контракта Ларионова не будет

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о подписании контракта с главным тренером Игорем Ларионовым.

«Мы много общались с Игорем Николаевичем перед его назначением. Его философия была понятна, мы понимали, что он хочет получить в перспективе. Оставалось только воплотить все задумки в реальность. Помощники также подбирались под эти цели, они играют важную роль. Наша долгосрочная стратегия изначально подразумевала, что команда будет играть в современный, атакующий хоккей.

У нас сейчас строится новая ледовая арена, в которую в 2025 году по плану мы должны переехать. К тому времени молодой, перспективный коллектив должен набраться опыта, и у нас должна быть боеспособная команда, способная бороться за самые высокие места. Контракты хоккеистов и тренеров изначально подписываются под эти цели. Да, соглашения с тренерским штабом истекают в 2024 году, но это чисто технический момент. Думаю, сложностей с переподписанием не будет», — приводит Metaratings.ru слова Харламова.

Ларионов был назначен на пост главного тренера «Торпедо» в мае 2022 года. Под его руководством клуб из Нижнего Новгорода занимает второе место в турнирной таблице Запада, набрав 82 очка в 59 встречах.