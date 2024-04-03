Каменский поделился прогнозом на матч «Металлург» — «Автомобилист»

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Очень тяжело что-то предсказывать, две сильные и опытные команды. Пока единственное, что могу выделить, — это игровой тонус магнитогорцев. Они сыграли больше игр в серии, а «Автомобилист» все это время не играл. Жду в их противостоянии семь матчей», — сказал Каменский «СЭ».

Первый матч серии пройдет в Магнитогорске 3 апреля и начнется в 17.00 мск.

(Александр Абустин)