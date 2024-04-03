Кравец ожидает семи матчей в полуфинальной серии между «Металлургом» и «Автомобилистом»

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мнением о серии третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Металлургом».

«Автомобилист» уже на протяжении нескольких лет работает с одним тренером. И состав за это время практически не изменился, а только усиливался. И достаточно уверенно и хорошо играют оба вратаря. Будут трудные, серьезные игры. Я думаю, что нас ждет семиматчевая серия", — приводит слова Кравца Metaratings.ru.

Первая игра в серии состоится 3 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск. В прошлом раунде «Металлург» в шести матчах победил «Спартак» (4-2). «Автомобилист» выбил СКА (4-1).