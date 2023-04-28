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Сегодня, 17:14

Каменский: «Вероятность участия «Сокола» в КХЛ существует, если клуб выполнит все обязательства по регламенту»

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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию «СЭ» о том, что красноярский «Сокол» может войти в лигу уже в следующем сезоне.

«Конечно, такая вероятность существует, если они выполнят все обязательства по регламенту КХЛ в финансовой части и по каткам, — приводит Metaratings.ru слова Каменского. — Есть определенные правила. Мы можем принять любую команду, если это будет в правилах закона и регламента. Для всех команд играть в КХЛ — большое событие, все мечтают здесь играть. Не только наши команды, но и зарубежные, лига показывает хорошие результаты и хороший хоккей».

В минувшем сезоне ВХЛ «Сокол» добрался до финала, где в серии уступил «Химику» со счетом 0-4.

Источник: metaratings.ru
КХЛ
ХК Сокол
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