Каменский: «Вероятность участия «Сокола» в КХЛ существует, если клуб выполнит все обязательства по регламенту»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию «СЭ» о том, что красноярский «Сокол» может войти в лигу уже в следующем сезоне.

«Конечно, такая вероятность существует, если они выполнят все обязательства по регламенту КХЛ в финансовой части и по каткам, — приводит Metaratings.ru слова Каменского. — Есть определенные правила. Мы можем принять любую команду, если это будет в правилах закона и регламента. Для всех команд играть в КХЛ — большое событие, все мечтают здесь играть. Не только наши команды, но и зарубежные, лига показывает хорошие результаты и хороший хоккей».

В минувшем сезоне ВХЛ «Сокол» добрался до финала, где в серии уступил «Химику» со счетом 0-4.