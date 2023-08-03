Канадец Смит вошел в тройку самых высокооплачиваемых вратарей КХЛ

Канадский вратарь Джереми Смит недавно подписал трехлетний контракт с «Куньлунем». Как стало известно «СЭ», зарплата Смита составит около 55 миллионов рублей за сезон.

Таким образом, Смит вошел в тройку самых высокооплачиваемых вратарей КХЛ. Больше него получает только Эдди Паскуале из «Барыса» (65 миллионов рублей в год). Третье место занимает вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин (52).

В сезоне-2022/23 Смит провел 36 матчей за «Куньлунь» при 91,4 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,02. 34-летний голкипер выступает за «Ред Стар» с июня 2019-го.