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Сегодня, 11:10

Канадский форвард Джемел Смит стал игроком минского «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадский нападающий Джемел Смит перейдет в минское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, с 29-летним игроком достигнута договоренность о подписании контракта.

Форвард в сезоне-2022/23 играл в АХЛ за «Сиракьюс Кранч» и «Хендерсон Силвер Найтс». Всего он провел 54 игр и набрал 53 (18+35) очков.

В НХЛ Смит играл за «Даллас», «Бостон», «Тампу», «Детройт». Всего в лиге на его счету 91 игра и 25 (12+13) очков. В чемпионские сезоны «Тампы» (2019/20, 2020/21) был в составе команды, поднял Кубок Стэнли над головой и получил чемпионские перстни.

Источник: https://t.me/hcdinamoby/26311
Джемель Смит
ХК Динамо (Минск)
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