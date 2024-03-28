Канарейкин о Федорове: «Два Кубка Гагарина — это отличный старт»

Бывший игрок «Спартака» Федор Канарейкин поделился мнением об уходе Сергея Федорова с поста главного тренера ЦСКА.

Начиная с сезона-2024/25 армейскую команду возглавит Илья Воробьев.

«Тренерская карьера состоит не только из взлетов, но и из падений. Разное бывает, отставки тоже. Сергею хочу пожелать терпения. Как тренер он начал сильно. Два Кубка Гагарина — это отличный старт. Он два раза становился лучшим тренером страны. Желаю ему успехов», — цитирует Канарейкина LiveResult.ru.

Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под руководством 54-летнего специалиста дважды становились обладателями Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 году.

ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.