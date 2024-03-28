Плющев удивлен назначением Воробьева на пост главного тренера ЦСКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на новость о том, что Илья Воробьев возглавил ЦСКА.

В московском клубе 49-летний специалист займет место Сергея Федорова, с которым было принято решение не продлевать контракт, рассчитанный до 30 апреля.

«Очень удивлен, но комментировать не буду», — цитирует Плющева LiveResult.ru

Последним местом работы Воробьева был «Металлург». Специалист возглавлял «Магнитку» с 2019 по 2023 год и с 2015 по 2017 год. В сезоне-2015/16 «Металлург» под руководством Воробьева стал обладателем Кубка Гагарина, а в следующем сезоне — дошел до финала плей-офф КХЛ. До этого тренер возглавлял СКА и сборную России.