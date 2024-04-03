Канарейкин высказался о будущем Ковальчука

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин рассказал, что думает о будущем форварда «Спартака» Ильи Ковальчука.

«Я не знаю, что сам Илья думает по этому поводу: продолжать карьеру или нет. Это мы услышим, что он нам скажет. Его присутствие и что он находился в команде безусловно плюс для «Спартака». Руководство команды определит место Ковальчуку, где он будет более полезен «Спартаку». Тем более, что игрок отозвался на предложение команды в этом году, и я считаю, что он справился и по мере своих возможностей принес пользу коллективу», — приводит слова Канарейкина LiveResult.ru.

В этом сезоне 40-летний Ковальчук провел в регулярном чемпионате КХЛ за красно-белых 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал четыре ассиста.