Зарипов: «Мы должны пройти через такие этапы

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Что не получилось в игре?

— Были нелепые ошибки, нужно было где-то сохраниться, а в каких-то моментах сесть в оборонку после заброшенной шайбы, спокойно доигрывать. Но все равно искали лазейки чтобы еще одну забить. Все это привело в обратную сторону.

— В овертайме чего не хватило?

— Про овертайм много говорить не буду. Это было такое хитрое решение, которое до этого приводило к положительному результату, а сегодня сыграло не в пользу нас.

— Болельщики переживают. Команда вроде набирает очки, третье место на «Востоке», но по игре почему много вопросов?

— Это — командный вид спорта. Один человек не может решить исход матча. Команда строится не один месяц и через какие-то этапы мы должны пройти. Результат должен сплотить коллектив и привести к единому мышлению.

— Чувствуете ли вы давление в этом сезоне?

— Я бы не стал выделять этот сезон, в прошлые годы тоже было давление. Соглашусь, что состав более громкий по именам. Будем стараться, чтобы он стал таким же высоким и по результату.