Кетов заявил, что хотел бы продолжить выступать за СКА

Нападающий СКА Евгений Кетов сообщил, что готов продолжить выступать за питерскую команду в случае поступления предложения о продлении контракта.

«Я пока не собираюсь завершать карьеру — у меня есть силы и желание играть. По продлению контракта со СКА — пока мы еще ничего не знаем. После того, как прилетели из Москвы в Петербург, вот первый раз собираемся — еще никаких разговоров у меня ни с кем не было, не знаю, что будет дальше. Но если СКА предложит новый контракт — я, конечно, соглашусь», — приводит ТАСС слова Кетова.

Действующий контракт 37-летнего Кетова рассчитан до 30 апреля 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за петербургский клуб, в которых забросил 5 шайб.