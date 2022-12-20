КХЛ дисквалифицировала нападающего «Куньлуня» Ханта на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Куньлуня» Гарета Ханта на один матч.

19 декабря на третьей минуте второго периода матча с «Ак Барсом» (1:3) Хант подрался с капитаном казанской команды Ильей Сафоновым.

«В соответствии с п. 4.4.4 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ «...наказан в матче по п. 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, а в предшествующих матчах был наказан по п. 3.1, 3.4... «нападающий «Куньлуня» Гарет Хант получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении лиги.