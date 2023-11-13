КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

На официальном сайте ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ назвали лучших игроков десятой недели сезона.

Лучшим голкипером недели признали Илью Коновалова («Динамо» Москва), который отразил 95,55 процента бросков по воротам в двух матчах.

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»). На его счету 4 (1+3) очка в 3 матчах недели.

Лучшим нападающим выбрали Рида Буше («Авангард»), в активе которого 10 (7+3) очков в 3 играх.

Лучшим новичком оказался Даниил Бут («Локомотив») — 5 (2+3) очков в 4 матчах.