КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

Сегодня, 12:46
На официальном сайте ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ назвали лучших игроков десятой недели сезона.
Лучшим голкипером недели признали Илью Коновалова («Динамо» Москва), который отразил 95,55 процента бросков по воротам в двух матчах.
Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»). На его счету 4 (1+3) очка в 3 матчах недели.
Лучшим нападающим выбрали Рида Буше («Авангард»), в активе которого 10 (7+3) очков в 3 играх.
Лучшим новичком оказался Даниил Бут («Локомотив») — 5 (2+3) очков в 4 матчах.