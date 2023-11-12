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Сегодня, 21:55

Сергей Коньков: «Авангард» сделал выводы из тех сложностей, которые были на старте сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал текущее выступление «Авангарда».

12 ноября команда Михаила Кравец дома победила «Куньлунь» (6:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и выиграла шестой матч подряд.

«Раз команда побеждает, а лидеры играют, то и слава богу. „Авангард“ сделал выводы из тех сложностей, что у него были на старте сезона. Любой команде нужно время для того, чтобы преодолеть какие-то трудности. Команда сейчас на подъеме, это придает уверенности и раскрепощенности игрокам. Мастерства у лидеров омичей достаточно, они действуют уверенно. Эти парни уже не первый год играют в лиге, сейчас они показывают результат», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

«Авангард» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в Восточной конференции.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
ХК Авангард
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