Сергей Коньков: «Авангард» сделал выводы из тех сложностей, которые были на старте сезона»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал текущее выступление «Авангарда».

12 ноября команда Михаила Кравец дома победила «Куньлунь» (6:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и выиграла шестой матч подряд.

«Раз команда побеждает, а лидеры играют, то и слава богу. „Авангард“ сделал выводы из тех сложностей, что у него были на старте сезона. Любой команде нужно время для того, чтобы преодолеть какие-то трудности. Команда сейчас на подъеме, это придает уверенности и раскрепощенности игрокам. Мастерства у лидеров омичей достаточно, они действуют уверенно. Эти парни уже не первый год играют в лиге, сейчас они показывают результат», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

«Авангард» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в Восточной конференции.