КХЛ опубликовала календарь сезона-2024/25

Сегодня, 12:12
КХЛ опубликовала полный календарь регулярного чемпионата сезона-2024/25.
Матч открытия сезона-2024/25 между финалистами Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» состоится 3 сентября.
3 сентября
«Металлург» — «Локомотив»
4 сентября
«Авангард» — «Сибирь»
«Барыс» — «Нефтехимик»
«Автомобилист» — «Трактор»
«Торпедо» — «Северсталь»
«Витязь» — «Адмирал»
«Динамо» Москва" - «Куньлунь Ред Стар»
5 сентября
«Металлург» — СКА
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
«Лада» — «Локомотив»
«Спартак» — ЦСКА
«Динамо» Минск — «Амур»
6 сентября
«Авангард» — «Нефтехимик»
«Барыс» — «Трактор»
«Автомобилист» — «Сибирь»
«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»
«Динамо» Москва — «Северсталь»
Регулярный чемпионат будет идти до 23 марта 2025 года, плей-офф начнется 26 марта.