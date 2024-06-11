КХЛ опубликовала календарь сезона-2024/25

КХЛ опубликовала полный календарь регулярного чемпионата сезона-2024/25.

Матч открытия сезона-2024/25 между финалистами Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» состоится 3 сентября.

3 сентября

«Металлург» — «Локомотив»

4 сентября

«Авангард» — «Сибирь»

«Барыс» — «Нефтехимик»

«Автомобилист» — «Трактор»

«Торпедо» — «Северсталь»

«Витязь» — «Адмирал»

«Динамо» Москва" - «Куньлунь Ред Стар»

5 сентября

«Металлург» — СКА

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

«Лада» — «Локомотив»

«Спартак» — ЦСКА

«Динамо» Минск — «Амур»

6 сентября

«Авангард» — «Нефтехимик»

«Барыс» — «Трактор»

«Автомобилист» — «Сибирь»

«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»

«Динамо» Москва — «Северсталь»

Регулярный чемпионат будет идти до 23 марта 2025 года, плей-офф начнется 26 марта.