КХЛ: московское «Динамо» победило «Северсталь», СКА обыграл ЦСКА и другие матчи 22 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

«Северсталь» — «Динамо» Москва — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Голы: Скоренов — 1 (бол., Миронов, Коновалов), 4:48 — 0:1. Мартынов — 2 (Каблуков, Е.А. Зайцев), 6:21 — 0:2. Суворов — 6 (бол., Вовченко, Пресс), 14:45 — 1:2. Тихонов — 2 (Хабаров, Петунин), 41:30 — 2:2. Уил — 7 (Лилья), 59:24 — 2:3.

Вратари: Шугаев (59:30) — Коновалов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (9+16+11) — 18 (9+4+5).

Судьи: Васильев, Ромасько.

22 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

«Динамо» Минск — «Витязь» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пакетт — 9 (Мороз, Спунер), 27:33 — 1:0. Яремчук — 11 (Галузин, Яровой), 55:38 — 1:1. Рассказов — 10 (Старков, Рой), 60:19 — 1:2.

Вратари: Колосов — Дорожко.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 46 (12+22+12+0) — 18 (6+6+5+1).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

22 ноября. Минск. «Минск-Арена».

«Торпедо» — «Куньлунь» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Венгрыжановский — 2 (Виноградов, Марин), 5:28 — 1:0. Воронин — 5 (бол., Ян, Буренов), 16:45 — 2:0. Броссо — 8 (Сомерби, Вуд), 24:43 — 2:1. Федотов — 5 (Воронин, Кручинин), 36:58 — 3:1. Коваленко — 9 (п.в., Кручинин), 58:56 — 4:1.

Нереализованный буллит: Белевич (Торпедо), 32:55 (Вратарь).

Вратари: Гуска — Смит (56:21 — 56:49, 57:11 — 58:16, 58:25 — 58:56).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 38 (14+14+10) — 21 (5+8+8).

Судьи: Кочетов, Кулаков.

22 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

СКА — ЦСКА — 6:2 (4:0, 1:2, 1:0)

Голы: Воробьев — 8 (Гусев, Хайруллин), 0:28 — 1:0. Гусев — 6 (Хайруллин, Воробьев), 2:16 — 2:0. Бардаков — 4 (Ожиганов, Камалов), 7:20 — 3:0. Жафяров — 7 (Ожиганов, Глотов), 13:36 — 4:0. Жафяров — 8 (Яшкин, Ожиганов), 23:55 — 5:0. Карнаухов — 7 (Григоренко, Плотников), 26:46 — 5:1. Каменев — 13 (Мамин), 28:40 — 5:2. Яшкин — 18, 48:50 — 6:2.

Вратари: Николаев — Рейдеборн (Шарыченков, 13:36, 0:00 — 13:36).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (10+7+5) — 31 (5+19+7).

Судьи: Беляев, Наумов.

22 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12378 зрителей.

«Сочи» — «Локомотив» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Андронов — 4 (Осипов, Березкин), 24:38 — 0:1. Шалунов — 11 (бол., Сергеев, Никулин), 37:28 — 0:2. Никулин — 5 (бол., Сергеев), 39:38 — 0:3. Попов — 4 (бол., Тянулин, Николаев), 52:04 — 1:3. Шалунов — 12 (бол., Сергеев, Никулин), 58:05 — 1:4.

Вратари: Третьяк — Исаев.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 20 (4+8+8) — 39 (17+14+8).

Судьи: Гамалей, Соин.

22 ноября. Сочи. ДС Большой.

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