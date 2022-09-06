КХЛ: «Металлург» в овертайме уступил «Северстали», «Спартак» победил «Адмирал» и другие матчи 6 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ.

6 сентября, вторник

«Трактор» — «Автомобилист» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бурдасов — 1, 0:17 — 1:0. Мэйсек — 3 (бол., Да Коста, Эберт), 18:24 — 1:1. Да Коста — 1 (Голышев, Широков), 33:59 — 1:2. Бурдасов — 2 (Исаев, Калинин), 46:47 — 2:2. Пулккинен — 2 (бол., Бурдасов, Бывальцев), 53:54 — 3:2. Волк — 2 (Зборовский), 57:33 — 3:3. Хохряков — 1 (Тертышный), 61:10 — 4:3.

Вратари: Мыльников — Галкин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (9+6+12+1) — 21 (3+7+11+0).

Судьи: Морозов, Раводин.

6 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 4735 зрителей.

«Металлург» — «Северсталь» — 3:4 ОТ (0:0, 3:0, 0:3, 0:1)

Голы: Карпов — 2 (бол., Голдобин, Хохлов), 21:09 — 1:0. Майе — 1 (Яковлев, Юров), 21:33 — 2:0. Кошелев — 2, 25:18 — 3:0. Вовченко — 3 (бол., Гераськин, Пилипенко), 43:22 — 3:1. Емец — 1 (бол., Гуслистов, Петунин), 51:18 — 3:2. Петунин — 1 (Гераськин, Тимашов), 59:04 — 3:3. Петунин — 2 (Пилипенко, Пресс), 62:07 — 3:4.

Вратари: Паскуале — Шугаев (Подъяпольский, 25:18, 51:07 — 51:18, 58:28 — 59:04, 61:27).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (9+13+2+0) — 34 (10+11+13+0).

Судьи: Сергеев, Соин.

6 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

«Торпедо» — «Амур» — - 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)

Голы: Орлов — 1 (Гончарук, Кручинин), 0:31 — 1:0. Коваленко — 1 (Кручинин), 26:31 — 2:0. Лихачев — 1 (Махановский, Педан), 43:48 — 2:1. Воронин — 1 (Атанасов), 45:44 — 3:1. Марин — 2 (Ларионов, Мишарин), 50:21 — 4:1. Кручинин — 1 (бол., Венгрыжановский, Коваленко), 53:57 — 5:1. Шавин — 1 (Воронин), 55:13 — 6:1.

Вратари: Кульбаков — Калниньш (Лозебников, 53:57).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 39 (14+13+12) — 23 (5+11+7).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

6 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

«Спартак» — «Адмирал» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Принс — 1 (бол., Вароун, Кин), 1:22 — 1:0. Червены — 2 (бол., Горшков, Файзуллин), 10:57 — 1:1. Принс — 2 (бол., Талалуев, Цыплаков), 25:51 — 2:1.

Вратари: Рибар — Серебряков (58:58).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (12+14+8) — 32 (14+9+9).

Судьи: Беляев, Спирин.

6 сентября. Москва. Мегаспорт. 2778 зрителей.

«Куньлунь» — «Сибирь» — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шашков — 1 (мен.), 22:57 — 0:1. Родеволд — 1 (бол., Лесли), 47:05 — 1:1.

Победный буллит: Шаров.

Вратари: Джурасик — Костин.

Штраф: 37 — 39.

Броски: 17 (8+2+6+1) — 31 (11+12+6+2).

Судьи: Демура, Ромасько.

6 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 411 зрителей.

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