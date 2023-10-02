КХЛ: расписание матчей и трансляции 2 октября

Восемь матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024 запланировано на 2 октября.

Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Кроме того, их можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 2 октября:

17:00. «Трактор» — «Сибирь»

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, Кинопоиск, Окко.

17:00. «Металлург Мг» — «Нефтехимик»

Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Окко.

18:00. «Лада» — «Салават Юлаев»

Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Окко.

19:10. «Динамо Мн» — «Барыс»

Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Окко.

19:30. «ХК Сочи» — СКА

Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Окко.

19:30. «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо М»

Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Окко.

19:30. «Спартак» — «Локомотив»

Онлайн-трансляция: Матч ТВ, Кинопоиск, Окко.

19:30. ЦСКА — «Витязь»

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, Кинопоиск, Окко.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона