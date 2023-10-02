Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:00

КХЛ: расписание матчей и трансляции 2 октября

2 октября пройдет восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
1 октября пройдет два матча регулярного чемпионата КХЛ.
Фото ХК «Ак Барс»
Telegram Дзен

Восемь матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024 запланировано на 2 октября.

Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Кроме того, их можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 2 октября:

17:00. «Трактор» — «Сибирь»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, Кинопоиск, Окко.

17:00. «Металлург Мг» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Окко.

18:00. «Лада» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Окко.

19:10. «Динамо Мн» — «Барыс»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Окко.

19:30. «ХК Сочи» — СКА
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Окко.

19:30. «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо М»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Окко.

19:30. «Спартак» — «Локомотив»
Онлайн-трансляция: Матч ТВ, Кинопоиск, Окко.

19:30. ЦСКА — «Витязь»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, Кинопоиск, Окко.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче РПЛ
УНИКС победил «Локомотив» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
МИД Сирии заявил о начале перехода к многополярному миру
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО и три кассетных боеприпаса по Горловке
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Тобольске
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев — о поражении от «Авангарда»: «Очень быстрая и боевая игра, к такому «Куньлунь» и готовился»