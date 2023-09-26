КХЛ: расписание матчей и трансляции 26 сентября

26 сентября состоятся четыре матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 26 сентября:

19.00. «Витязь» — «Торпедо»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Окко, Кинопоиск

19.10. «Динамо Минск» — «Ак Барс»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Окко, Кинопоиск

19.30. ЦСКА — «Северсталь»

Онлайн-трансляция: Матч ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

19.30 «Спартак» — «Сочи»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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