Коньков поделился мнением о лидерстве «Лады»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков поделился мнением по поводу выступления «Лады» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Ни один человек не готов был сказать, что Тольятти может рассчитывать на то, что есть сейчас. Для всех большой сюрприз. Думаю, и сам тренерский штаб вряд ли рассчитывал, что у них может быть такой результат. Отмечу работу Олега Браташа, который смог донести до ребят свои требования, привить надежную игру в обороне, и самое главное — действия в атаке. Многие игроки обрели второе дыхание, перезагрузились, почувствовали химию. Сложно рассуждать, готова ли команда на роль лидера чемпионата. Надо планомерно готовиться к плей-офф, стараться брать максимум в каждой встрече, раз у них идет игра. Я очень рад за «Ладу», хотя в «регулярке» прошло всего два месяца. Можно провести такую аналогию с ХК МВД Олега Знарка. Когда в свой последний год существования команда дошла до финала и уступила Кубок Гагарина «Ак Барсу». В межсезонье на базе этой команды строился чемпионский коллектив «Динамо». Здесь похожая ситуация и приятно, что не только высокие бюджеты решают, а работа тренерского штаба, команды и менеджмента. Когда клуб работает как единый кулак и сражается за победу», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.

«Лада» лидирует в Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 матчах.